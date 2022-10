Eisenstädter Stadtgeschichte: Dunkles Kapitel, würdiges Ende

Werbung

Den Historiker-Streit, ob der berühmte Architekt der Wiener Ringstraße, Charles Moreau, die Eisenstädter Gemeindesynagoge entworfen hat, hat leider die Wirklichkeit auf die haarsträubendste Art beantwortet: Das Baujuwel aus dem Jahr 1832, das selbst einen Nazi-Angriff im Mai/Juni 1938 (also deutlich vor der Pogromnacht am 9. November!) überlebt hatte, wurde nach dem Krieg einfach abgerissen. In das Gebäude zog erst die Gewerkschaft, dann die Generali ein, eine Gedenktafel erinnerte nur fehlerhaft an die alte Synagoge für die 900 Seelen starke jüdische Gemeinde des Unterbergs.

„Geschichte kann man nicht ändern. Aber vergessen darf man sie auch nicht.“

„Die alte Tafel hat nie ganz gepasst“, so Bürgermeister Thomas Steiner. Er präsentierte am Mittwoch daher gemeinsam mit dem Direktor des jüdischen Museums, Johannes Reiss, und dem extra angereisten israelischen Botschafter Mordechai Rodgold die neue Gedenktafel. Mit Visualisierung, „damit die Bevölkerung ein Bild hat“. Das Bild Österreichs in Israel werde immer besser, versicherte der Botschafter in seiner Rede. Aktionen wie diese seien ein wichtiger Grund dafür, denn: „Geschichte kann man nicht ändern. Aber vergessen darf man sie auch nicht.“

Reiss, der bei seinen Recherchen einen Beweis für die Urheberschaft Moreaus gefunden hatte, bewies bei seiner Rede den berühmten jüdischen Humor: „Gedenktafeln ändern sich, das Wording ändert sich. Aber diese wird ein paar Jahre halten.“ Nach der Projektion des Innenlebens der alten Synagoge, gab es im Museum noch eine kleine Ausstellung zu dieser. „Sie war neben dem Schloss das bedeutendste Bauwerk“, attestierte Architekt Klaus Jürgen Bauer der im französischen Revolutionsstil erbauten Synagoge.

Teurer Dornröschenschlaf

