2015, am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung, wurde in der Eisenstädter Ruster Straße das „Haus Franziskus“ von der Caritas ins Leben gerufen. Und nach wie vor ist es mit Leben erfüllt. Waren es 2015 150 Schutzsuchende, so sind derzeit in der Caritaseinrichtung 120 Menschen untergebracht.

„Der Rückgang ist nicht so dramatisch. Wir werden nach wie vor gebraucht“, betont Cartitas-Sprecherin Ulrike Kempf.

In insgesamt 20 Zimmern, in Vier- und Achtbettzimmern, sind die Schutzsuchenden – Familien und junge Männer – aus allen Herren Ländern untergebracht. Die Verweildauer ist unterschiedlich. Das hängt laut Caritas-Sprecherin Kempf von der Dauer des Asylverfahrens ab. Eines hat sie jedenfalls bemerkt: Die Asylverfahren gehen flotter voran. Das liegt laut Kempf an den klarer gewordenen Vorgaben.

Wer im „Haus Franziskus“ untergebracht ist, wird auch von eigenen Mitarbeitern mit entsprechenden Sprachkenntnissen betreut. So werden Deutschkurse für all jene organisiert, die schon über 18 Jahre alt und nicht mehr schulpflichtig sind. Finanziert werden die Kurse aus Spendengeldern und mithilfe von freiwilligen Helfern, ohne die das System nicht aufrecht erhalten werden könnte.

Aber mittlerweile finden nicht mehr nur Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan oder Afrika Hilfe im Caritas-Haus, sondern auch in Not geratene Menschen aus der Region, die wohnungs- und obdachlos sind. Insgesamt elf Wohneinheiten stehen ihnen hier zur Verfügung.