Ukrainische Kinder besuchten burgenländische Landesfeuerwehr

Einem gestandenen Lokaljournalisten verschlägt es ja schon allein berufsbedingt nicht so leicht die Sprache. Nach nach nur wenigen Worten in bemühtem Englisch von Ruslana (17 Jahre), Serhii (15) und Tania (13), muss man erst einmal in sich gehen, bevor man weiterreden kann. Die drei Jugendlichen haben dem Krieg in der Ukraine direkt in die Augen geblickt: Ihr Dorf Vysokopillya nördlich von Kherson wurde bereits von den russischen Angreifern eingenommen, bei der ukrainischen Gegenoffensive aber wieder befreit. Mit dem BVZ-Lokalaugenschein in Lemberg/Lviv kann man die drei kaum beeindrucken. „Dort ist doch kein Krieg“, winkt Serhii ab. Er hat Freunde an der Front, auch er will für sein Land kämpfen. Ruslana macht jetzt bereits eine medizinische Ausbildung, auch sie will ihre Beitrag zur Befreiung ihres Landes leisten.

Tania (13 Jahre), Serhii (15) und Ruslana (17) zeigen stolz ihre Bestätigung vom Landesfeuerwehrkommando, dass sie ihre Übungen erfolgreich absolviert haben. Foto: Foto: BVZ/Kaiser, Markus Kaiser

Die Sirene heult in der Landesfeuerwehrschule. Hierhin hat die Landesregierung 140 Kinder aus dem Oblast (Bundesland) Kherson eingeladen, um ein paar Tage Pause vom Krieg zu haben. Rund 70 von ihnen üben hier Zielspritzen, Hindernisparcours, Fettexplosion, Löschen eines Fahrzeugbrandes und Bedienen eines Hydraulischen Rettungssatzes.

Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf ist erfreut über den gelungenen Besuch: „Es war uns eine Ehre, die Kinder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dass wir ihnen mit diesem Tag ein wenig Freude schenken konnten und sie für einige Stunden die Sorgen und Ängste vergessen konnten.“

Die Unbeschwertheit ist dem Mut gewichen

„Hier in Österreich ist es sehr schön, ein bisschen wie in Transkarpatien“, sagt Ruslana. Sie lacht, aber anders, als Kinder in Österreich lachen. Das Unbeschwerte ist weg, wurde genommen. Stattdessen haben alle Jugendlichen etwas Erwachsenes an sich. Sie sind kleine Botschafter ihres Landes. „Die Ukraine ist auch sehr schön. Sobald wir die Kampfjets aus dem Westen haben, können wir sie befreien. Für diese Unterstützung sind wir Europa sehr dankbar“, sagt Serhii. Langsam wird klar, was das Erwachsene in seiner Stimme ist: Es eine ungewöhnliche Portion Mut.

Da heult die Sirene auf, ein paar Floriani rennen zu ihren Autos. Ob er sich noch schrecke, wenn die Sirene aufheult? Er fürchte sich doch nicht vor Sirenen, sagt Serhii fast empört. Hier nicht, weil in Österreich Frieden herrsche. Und in der Ukraine nicht, weil ihn dort die Armee beschütze.

Der Mut in der Stimme der ukrainischen Kinder - man kann ihn nur als Heldenmut bezeichnen kann.