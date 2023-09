Urteil wegen Waffenbesitz Cobra-Einsatz: Trausdorfer teilweise freigesprochen

Im Zweifel wurde der Trausdorfer vom Vorwurf der gefährlichen Drohung und der versuchten Nötigung freigesprochen. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir

Werbung

E in Cobra-Einsatz am 4. August 2023 hatte mediales Aufsehen erregt. Vermutet wurde, dass ein Mann im Ortsgebiet geschossen hatte. Dieser Vorwurf löste sich in Luft auf.