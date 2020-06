Vor 4 Wochen erfuhr die Event-Veranstalterin und Keynote-Speakerin Anita Raidl, dass es nun doch möglich wäre, eine Veranstaltung mit bis zu 100 Personen stattfinden zu lassen.

Sie zögerte nicht lange, denn besonders nach diesen herausfordernden Wochen war es umso wichtiger, wieder Events stattfinden zu lassen. Und da die Ladies Inspiration Night die Themen Mut, Zuversicht, Persönlichkeitsentwicklung und Netzwerken im Fokus hat, waren schnell wunderbare Gast-Speakerinnen dafür gewonnen.

Zu Beginn sprach die Gastgeberin über das Thema "Emotionen in der Krise" und zeigte anhand von zwei Bespielen sehr eindrücklich, wie unterschiedlich die Sichtweisen bei Krisen sein können und stellte dar, wie sehr eine Krise auch mit einem Trauerprozess vergleichbar ist.

Angelika Buchmayer - Expertin für Experten - sprach über die 3 Schlüssel für ein erfolgreiches & erfülltes Business und zeigte auch ganz konkret auf der Bühne, wie schnell aber wichtig Netzwerken ist. Dafür holte sie unter anderem 2 Gäste aus dem Publikum und gab ihnen die Möglichkeit ihr Herzensthema zu präsentieren, damit die Netzwerkpause dann auch gleich wunderbar genutzt werden konnte.

Sabine Zettl - Style und Image Expertin - verzauberte das Publikum innerhalb weniger Sekunden. Mit wundervollem Humor und Herzlichkeit waren alle 70 anwesenden Gäste sofort Feuer und Flamme. Sie erzählte über wichtige Facts, die man beim Personal Branding zu beachten hat und gab konkrete Tipps über Ausstrahlung, Energie auf der Bühne und Charissma.

Eva Gruber - Habit Coach für Macher*innen und Vielbegabte - nahm uns mit in die Welt unserer Gewohnheiten und erzählte mit praktischen Tipps, wie man positive Gewohnheiten stärken kann und wie man mit einem einfachen Rezept zielführende Gewohnheiten Schritt für Schritt in seinen Alltag übernehmen kann, ohne zu hohen Druck zu erzeugen und dadurch zum Scheitern gezwungen wird.

Barbara Jascht - Expertin für Moneymindset - ließ es dann nochmal so richtig krachen. Sie nahm sich kein Blatt vor den Mund und erzählte ihn wundervoll direkter Art und Weise, warum wir Frauen unseren Wert überdenken müssen und warum es besonders wichtig ist, finanziell unabhängig zu sein. Sie rockte mit ihrer powervollen Art noch einmal die Eventlocation und begeisterte das Publikum.

Die Dankbarkeit und Begeisterung der Gäste für dieses Event gab Anita Raidl gerne auch an ihre tolle Crew sowie die Sponsoren der Ladies Inspiration Night weiter und freut sich auf das nächste großartige Event am 4.9.2020 in der Area26 in Eisenstadt.

Tickets und Informationen gibts unter: www.anita-raidl.at