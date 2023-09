„Südburgenland plus“ für Mikro-Öffi-Konzept ausgezeichnet

Die Mobilitäts-NGO VCÖ zeichnet jedes Jahr besonders innovative Konzepte aus, die den Verkehr sicherer, leistbarer und weniger umweltschädlich machen. Heuer ging der Burgenland-Preis an „Südburgenland plus“. Der „LEADER“-Verein - eine von EU, Bund und Ländern kofinanzierte Fördermaßnahme für den ländlichen Raum - will ab Herbst den 72 Gemeinden der Bezirke Güssing, Jennersdorf und Oberwart ein flächendeckendes Rufbuss-Netz „BAST“ anbieten. Das Konzept sieht insgesamt 1.400 Haltepunkte vor. Hat bisher rund ein Viertel der Bevölkerung eine Haltestelle im Umkreis von 300 Metern, so werden nach Umsetzung des Konzepts künftig 91 Prozent sein. "Ein flächendeckendes Mikro-ÖV-Angebot ist ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilitätsgarantie unabhängig vom Autobesitz. Die Bevölkerung spart sich Geld, für Anrainerinnen und Anrainer reduziert sich die Verkehrsbelastung und auch die Umwelt profitiert", erklärte VCÖ-Experte Michael Schwendinger bei der Preisverleihung am vergangenen Donnerstag.

VCÖ-Experte Michael Schwendinger, ÖBB Infrastruktur-Vorständin Judith Engel, Bürgermeister Franz Kazinota und Margit Nöhrer von Südburgenland plus sowie Landesrat Heinrich Dorner. Foto: BVZ, Markus Kaiser

Das Thema Mobilität wird aber weiterhin von südburgenland plus bearbeitet. So finden in den nächsten Wochen „Mobilitätsmärkte“ für Erwachsene und Kinder am 22. September in Pinkafeld, am 23. September in Neumarkt an der Raab und am 30. September in Stegersbach. Die Programme finden sich unter www.mobilmarkt.at

Autofrei in Frauenkirchen, Ortskernstärkung durch Land

Ausgezeichnet wurden auch die Schülerinnen und Schüler zweier Klassen der BHAK/BHAS Frauenkirchen, diese haben einen Klimavertrag erstellt, mit dem Ziel, die Klimabilanz der Schule zu verbessern. Statt mit dem Auto soll mit dem Öffentlichem Verkehr, zu Fuß oder Fahrrad zur Schule gefahren werden. „So gut wie alle aus meiner Klasse halten sich daran, die Fahrzeiten mit dem Bus sind ja fast gleich lang wie mit dem Auto - jetzt müsste er nur noch öfter fahren“, bilanziert Jana Presseller. Oliver Pamer fügt hinzu: „Wir wollten auch den Lehrkörper mit an Bord holen, von dem lässt jetzt rund die Hälfte das Auto stehen.“

VCÖ-Experte Michael Schwendinger, ÖBB Infrastruktur-Vorständin Judith Engel, Lehrerin Christa Thell, Schülerin Jana Presseller, Schüler Oliver Palmer, Direktor Hannes Schmid und Landesrat Heinrich Dorner. Foto: BVZ, Markus Kaiser

Auch die neuen Regelungen im Raumplanungsgesetz für Einkaufszentren und Supermärkte zählt zu den drei Projekten, die von der Fachjury am besten bewertet wurden. Ziel ist es, die Auto-Nutzung im Einkaufsverkehr zu reduzieren. Die Standortkriterien fordern Ortskernlage, womit Ortszentren gestärkt werden. Es gibt eine Maximalanzahl an Pkw-Stellplätzen im Verhältnis zur Verkaufsfläche und eine Mindestanzahl an Fahrradabstellplätzen. Je fünf Pkw-Abstellplätze muss ein Baum gepflanzt werden, der Standort muss gut und sicher zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar sein.

Der VCÖ-Mobilitätspreis Burgenland wird vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Burgenland und den ÖBB durchgeführt.