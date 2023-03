Die Seegemeinde Oggau hat nicht nur ein Gipfelkreuz auf 211 Metern Seehöhe, sondern auch einen Alpenverein. Das 20-jährige Bestehen feiern die Alpinisten aus dem Flachland am Samstag im Musikerheim. Geboten werden dabei auch Einblicke in die spannendsten Erlebnisse der Oggauer Alpinisten. Gefeiert wird von 19 Uhr bis spät in die Nacht, der Eintritt ist frei.

