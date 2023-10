Sex mit Zwölfjähriger: 17-Jähriger aus Bezirk Eisenstadt vor Gericht

Das Gesetz verbietet Geschlechtsverkehr von unter 14-Jährigen mit Personen, die mehr als drei Jahre älter sind. Weil es im Vorjahr zu freiwilligen sexuellen Handlungen zwischen ihm und einer Zwölfjährigen gekommen war, muss sich ein mittlerweile 17-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Eisenstadt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen vor Gericht verantworten.

Außerdem wird dem Jugendlichen vorgeworfen, Bilder und Videos der Zwölfjährigen besessen zu haben, auf denen sie nackt zu sehen ist. Der 17-Jährige steht deshalb auch wegen des Vorwurfs der pornografischen Darstellung von Minderjährigen vor Gericht.

„Freundschaft plus“ mit Zwölfjähriger

Im Juli 2022 hatte der damals 15-jährige Jugendliche über Snapchat das damals zwölfjährige Mädchen kennengelernt. Es habe sich, so die Staatsanwältin in ihrem Anklagevortrag am 12. Oktober 2023, eine „Freundschaft plus“ entwickelt.

Sieben Mal sei es im Juli und August 2022 zwischen dem Mädchen und dem Jugendlichen auf öffentlichen Plätzen zu Geschlechtsverkehr gekommen.

Besitz von Nacktbildern des Kindes ist strafbar

Außerdem habe das Mädchen dem Jugendlichen freiwillig Nacktbilder und Videos geschickt. „Dieser Besitz ist strafbar“, erklärte die Staatsanwältin.

„Entweder werde ich langsam alt oder ich bin im falschen Film“, begann Anwalt Nikolaus Mitrovits seine Gegenausführungen als Verteidiger. Vor „fünf oder zehn Jahren“ hätte es „diese Sache“, so Mitrovits, „nicht gegeben“.

Die Gesellschaft müsse dafür Lösungen finden. Er wundere sich über die Worte, die von der Zwölfjährigen verwendet wurden.

Jugendlicher glaubte, dass Sex-Partnerin älter sei

Sein Mandant, der 17-jährige Jugendliche, habe angegeben, gar keinen Sex mit dem Mädchen gehabt zu haben. „Er ging davon aus, dass sie älter ist, nämlich 14“, sagte der Verteidiger.

Der weitere Prozess fand unter Rücksicht auf das Alter der Beteiligten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zu einem Urteil kam es vorerst nicht - der Prozess wurde vertagt.