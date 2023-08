Die Geschichte des Obst- und Gemüsebaus in St. Georgen

Die Obst- und Gemüsegärten des Dorfes lagen in Ortsnähe, meist direkt hinter den Häusern („Hintausgärten“ in der heurigen Schanzstraße, Am Graben). Das Gemüse wurde aus Samen gezogen, welche in den Familien von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Der größte dieser Gärten, der heutige Hof der Volksschule, war im Besitz des Fürsten Esterhazy. Um 1800 pachtete der Schulmeister Adam List, der Großvater von Franz Liszt, diesen Küchen- und Ziergarten mit Lusthaus und Gärtnerwohnung.

Der in St. Georgen tätige, aus dem Elsass stammende Pfarrer Theobald Collin schrieb zu Beginn des 19. Jhdt. über die französischen Obstbaumethoden ein Buch, welches im „Alten Presshaus St. Georgen –Weinbauarchiv und Schaudepot, ausgestellt ist. Der „Theobald Collin Weg“ in der Reihenhaussiedlung Richtung Eisenstadt erinnert an den Pfarrer und Obstbauern. 1802 erwähnt eine Ortsbeschreibung erstmals die bei der ehemaligen Dorfmühle am Ortsbach liegenden Krautgärten (Krau´gat). Diese Flächen waren die fruchtbarsten Anbaugründe, da der Graben immer wieder das Areal überschwemmte und so die idealen Voraussetzungen für den Gemüseanbau schaffte.

Foto: Dorfblick

Das notwendige Gießwasser für das Grünzeug (Karotten, Petersilie, Zeller, Kartoffeln, Kraut, Kohl, Bohnen, Kürbis, Melonen holte man mit „Ampern“, Blechgießkannen aus dem Graben. Die Gießarbeiten mussten in den Sommermonaten oft von den Kindern erledigt werden. Einige dieser Krautgärten (vis a vis vom Feuerwehrhaus und dem neuen Sportplatz) werden heute noch bearbeitet. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts stellte der Verkauf von Obst und Gemüse am Wochenmarkt in Eisenstadt eine wichtige und bedeutende Einnahmequelle dar, vor allem für jene Dorfbewohner, die keine größeren Weingartenflächen besaßen. Ein Teil der Ernte wurde auch eingekocht, eingelegt und eingerext um den Eigenbedarf zu decken.

Die Gärten waren sorgfältig gepflegt, unzählige Kirsch- und Weingartenpfirsichbäume standen in den Weingärten, Nussbäume am Rand der Weingärten. Der Obst- und Gemüsebau verlor immer mehr an Bedeutung, da die Anbauflächen mehr und mehr verschwanden und das Angebot in den Supermärkten das ganze Jahr über vielfältiger wurde. In den letzten Jahren hat der Gemüseanbau im eigenen Garten zur Selbstversorgung wieder an Bedeutung gewonnen.