Neues Buch über St. Georgens Denkmäler präsentiert

Bilder erzählen Geschichten, so auch die vielen Kreuze, Säulen und Kapellen, die in ganz St. Georgen verteilt anzutreffen sind. Genau gesagt sind es 29 Denkmäler an der Zahl. Angefangen vom Schauerkreuz über die Ecce homo-Säule bis hin zur Gotischen Lichtsäule gab es bei der Buchpräsentation einiges über diese Mahnmale zu erfahren. Daher haben sich Hans Hahnenkamp und Michael Leberl dazu entschlossen ein Buch über diese religiösen Denkmäler zu schreiben. Dem Autor Hans Hahnenkamp war es sehr wichtig, dass die vielen Daten und Fakten rund um die einzelnen Marterln und Kapellen, die nicht niedergeschrieben waren, nicht in Vergessenheit geraten. Schließlich sollen, laut den beiden Autoren, auch alle Bewohnerinne und Bewohner des Dorfes und zukünftigen Generationen darüber Bescheid wissen. Das Interesse bei der Präsentation des Buches war demnach sehr groß. Das Pfarrheim war fast bis zu den letzten Sitzplätzen gefüllt. Unter den vielen Gästen waren auch der Pfarrer von St. Georgen László Pál, Bürgermeister der Freistadt Eisenstadt Thomas Steiner und weitere Politiker aus dem Eisenstädter Gemeinderat vertreten.

Neben der Dokumentation und Niederschrift der Geschichte ist auch die Erhaltung dieser Denkmäler wichtig. Daher wurde rund um Hans Hahnenkamp und Herbert Zechmeister im Jahr 2017 der gemeinnützige Verein „Freunde der Denkmäler in St. Georgen“ gegründet. Viele Statuen waren laut dem Verein bereits in die Jahre gekommen und wiesen einige Schäden auf. Sie wurden daraufhin durch finanzielle Unterstützung nach mehr als 40 Jahren wieder restauriert und somit vor ihrem Verfall gerettet. Zusätzlich wurden bei den einzelnen Marterln und Kapellen Informationstafeln angebracht. Sie beschreiben die Geschichte der jeweiligen Denkmäler.

Das Buch beschäftigt sich unter anderem aber auch mit den ältesten Häusern im Dorf und den kleinen sogenannten „Hausfront-Marterln“. An manchen Hausfronten im Dorf sind nämlich kleine Heiligenfiguren, wie der Hl. Florian oder der Hl. Antonius angebracht. Teil der Buchpräsentation war auch die Entstehung der römisch-katholischen Pfarrkirche in St. Georgen.

Im Anschluss an die Präsentation hat es die Möglichkeit gegeben sich ein Buch zu kaufen samt Autogramm von den Autoren. Erhältlich ist das Buch über die Bildstöcke, Kreuze, Marterl und Kapellen unter anderem im Kaufhaus Jagenbrein in St. Georgen.