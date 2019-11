„Mit ‚Eisenstadt hilft‘ können wir Menschen auf schnellem Weg unter die Arme greifen. Neben den Hilfsinstrumenten, die die Sozialabteilung im Rathaus bietet, ist das eine gute Ergänzung“, so Steiner. Am 28. November ist der Verein bei der Karitativen Hütte am Christkindlmarkt anzutreffen. Für Eltern, die sich keine Geschenke leisten können, gibt es bis zum 28. November ein besonderes Angebot: Bis dahin besteht die Möglichkeit, in der Sozialabteilung im Rathaus einen Weihnachtswunschzettel ihrer Kinder fürs Christkind abzugeben. Die Eltern können die Geschenke abholen und den Kindern unter den Baum legen.

Spendenkonto:

IBAN: AT13 3300 0000 0132 1421

BIC: RLBBAT2E