„Film ab!“ im Schloss Esterhazy .

Am 14.Juni 2023 war es wieder so weit. Der Film „Beflügelt-Ein Vogel namens Penguin Bloom“ wurde im Schloss Esterhazy vom Verein Kino in Eisenstadt übertragen. Der Verein wurde im Mai 2019 gegründet, wobei der Verein erst im Oktober 2019 vorgestellt wurde. Das Team besteht aus 13 freiwilligen Mitarbeiten mit einer Obfrau namens Heidi Brandl und ihrer Stellvertreterin Helma Haas.