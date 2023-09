Grund zum Feiern: 100 Jahre ASV Neufeld

Im Jahr 1923, fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs und nur kurz nachdem das Burgenland zu Österreich kam, wurde in der Arbeitergemeinde Neufeld der Fußballverein ASV gegründet. Das Jubiläum feierten die Kicker mit ihren Unterstützern aus Wirtschaft und Politik nun mit einer dreitägigen Party.

Sportlicher Höhepunkt war dabei das Match gegen die Rapid-Legenden, aus vereinshistorischer Sicht war aber auch der Festakt ein Schmankerl. Langjährige Wegbereiter des Vereins plauderten dabei aus dem Nähkästchen.

Kollar: „Der ASV liegt mir am Herzen und im Magen“

Der Chef der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) und des ASKÖ Burgneland, Alfred Kollar, war dabei gleich in doppelter Funktion vertreten und durfte dementsprechend auch gleich zwei Schecks überreichen. 1.000 Euro bzw. 1.400 von OSG und ASKÖ sollen künftig vor allem der Vereinsarbeit im Nachwuchs- und Frauenbereich zu Gute kommen.

„Der ASV Neufeld liegt mir am Herzen - und im Magen“, so Kollar in einer seiner humorigen Rede: „Den Verein begleite ich schon lange und wünsche nur das Beste. Aber: als ehemaliger Aktiver erinnere ich mich nicht so gerne an die Begegnungen mit Neufeld.“ Als Tormann musste er nämlich „vor Jahrzehnten“ fünfmal den Ball aus dem Netz fischen - auswärts wie zuhause setzte es für Kollars Südburgenländer eine 5:0-Niederlage.

Eisenkopf und Benkö gratulierten

Der BFV, vertreten durch Präsident Günter Benkö, gratulierte ebenfalls und stiftete dem ASV Neufeld einen Sack neuer Matchbälle. Er erinnerte an die Spitzenzeiten des ASV in den 50er- und 60er-Jahren, als Neufeld einer der besten Vereine im Burgenland war. „Alles Gute und ich hoffe das euer Traum vom Aufstieg in dieser Saison wahr wird“, so der BFV-Chef.

Weniger die sportliche, als die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz stand in der Ansprache von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf im Fokus. Die Steinbrunnerin lobte die Arbeit der Kicker aus ihrer Nachbargemeinde und unterstrich die Bedeutung der Vereinskultur für die Gemeinden. „Die Politik schafft die Rahmenbedingungen, mit Leben befüllen müssen das kulturelle Leben aber die Vereine. Danke an alle Ehrenamtlichen“, so die SPÖ-Politikerin.

Ehrungen und Auszeichnungen für treue ASV-Wegbegleiter

Bürgermeister und ASV-Präsident Michael Lampel durfte im Anschluss auch noch Ehrungen an wichtige Mitglieder, Funktionäre und Förderer des Vereins übergeben. Darunter etwa Bernd Dallos, Jennifer Lampel, Franz Barasich oder der langjährige Zeug- und Platzwart Stefan Csapo, der sich auch gleich Standing Ovations abholte.