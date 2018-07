Versuchter Mord: Lehrling am 8. August vor Gericht .

Ein 17-jähriger Lehrling aus dem Nordburgenland, der im März einen 16-Jährigen mit einem Messerstich im Herz-Lungenbereich verletzt haben soll, steht am 8. August u.a. wegen versuchten Mordes in Eisenstadt vor Gericht. Den Prozesstermin gab Gerichtssprecherin Birgit Falb am Dienstag bekannt. Zwischen den Burschen war es vor dem Vorfall zum Streit um ein Mädchen gekommen.