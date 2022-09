Großhöflein: Radwege für mehr Sicherheit

Werbung

Sowohl am Ost- als auch am Westende der Gemeinde stehen zwei neue Radwege in den Startlöchern.

Richtung Eisenstadt soll ein neuer Radweg vom bereits bestehenden Begleitweg in den Ort führen. „Dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Eisenstadt gibt es für unsere Fußgänger und Radfahrer bald einen eigenen Bereich in der verlängerten Kirchengasse“, verrät Bürgermeister Heinz Heidenreich.

Die Vermessungsarbeiten sind bereits abgeschlossen, die Bauarbeiten können schon bald starten, so der Ortschef weiter. „Die Kosten werden von der Gemeinde Eisenstadt getragen, wobei ein Großteil aus Förderungen des Landes für das Radwegenetz stammt“, erklärt der Bürgermeister.

Gebaut wird auch am anderen Ortsende Richtung Steinbrunn. Entlang der B59, die vom Kreisverkehr Richtung Wiener Neustadt führt, errichtet das Land einen neuen Radweg. Die Arbeiten sind dort bereits im Gange.

