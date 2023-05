Verkehr und Tourismus Kellergasse soll autofrei(er) werden

Lesezeit: 2 Min Peter Wagentristl

Umweltgemeinderat Nikolas Brunäcker von den Grünen fordert ein generelles Fahrverbot in der Kellergasse. Foto: Grüne

B ei der gestigen Gemeinderatssitzung in Purbach beantragten die Grünen ein Fahrverbot in der Kellergasse von April bis November. Die anderen Parteien stimmten mit, nun sind Urbarialgemeinde und BH am Zug.