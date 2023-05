Neuer Schranken für Eisenstädter Eisbachstraße

„Damit ist der letzte der insgesamt fünf Bahnübergänge im Stadtgebiet beschrankt“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner. Baubeginn war am 22. März 2023, die Inbetriebnahme am 28. April 2023. Die Straßenbauarbeiten der Stadtgemeinde wurden in der Vorwoche abgeschlossen.

