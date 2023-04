Saure Strafe für Raser in Müllendorf

Autofahrer wurden vor kurzem in Müllendorf von einer etwas ungewöhnlichen Polizeistreife auf die Geschwindigkeitsbeschränkung hingewiesen. In der 30er-Zone bei der Volksschule verpassten die Kids gemeinsam mit der Polizei vorberasenden Autos saure Strafzettel - nicht in Form von Geldstrafen, sondern mit Zitronen als Abmahnung. Brave Autofahrer wurden dagegen mit einem gesunden Apfel belohnt.

„Gerade im Ortsgebiet – speziell in Tempo-30-Zonen bei Schulen – wird die erlaubte Geschwindigkeit von fast 60 Prozent der Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker überschritten“, erklärt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), das gemeinsam mit der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) die Aktion organisierte. Das Ziel: „Fahrzeuglenker sensibilisieren, um besonders bei Schulen und Schulwegen aufmerksam zu sein und auf eine angemessene Geschwindigkeit zu achten.“

Dass die Aktion keine überzogene Image-Aktion ist, sondern dringend notwendig, zeigt die Unfallstatistik 2022: Österreichweit wurden im ersten Halbjahr 245 Kinder am Schulweg im Straßenverkehr verletzt. Mit Kampagnen wie den sauren Zitronen soll dabei das Problembewusstsein der Autofahrer geschärft werden.

Brave Autofahrer wurden von den Kids mit Äpfeln belohnt. Foto: KFV, Kuratorium für Verkehrssicherheit

