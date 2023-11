Vertrag aufgelöst: Mörbischer Badeinsel gehört wieder der Gemeinde

Die Badeinsel in Mörbisch war, wie das gesamte Seebad, in den vergangenen Jahren oft Politikum – selten im positiven Sinne. Bisheriger Höhepunkt der Tragikomödie: der Deal zwischen Alt-Bürgermeister Markus Binder und dem Mörbischer Unternehmer Gerald Tiedl. Dieser umfasste für Tiedl eine 30-jährige Pacht mit Option auf zehn Jahre Verlängerung für eine Fläche auf der Badeinsel – der einzigen mit Bauland-Widmung – und das Recht, dort Hütten zu errichten und zu verwerten. Laut Bürgermeister hätten es drei werden sollen, im Vertrag war allerdings keine Zahl festgelegt.

Der Flächenwidmungsplan der Badeinsel: nur im orangenen Bereich darf gemäß der Raumordnung und Bebauungsrichtlinien für touristische Zwecke gebaut werden. Diese Fläche gehört nun wieder der Gemeinde. Foto: GIS Foto: GIS Burgenland

Im Gegenzug sollte der Holzbauunternehmer die seit Jahren desolate und gesperrte Brücke erneuern auf die Badeinsel erneuern. Aber auch das hat einen Haken: Die Gemeinde hätte eine ganze Reihe an Kosten, etwa für die Planung und Einreichung, übernehmen müssen – laut Gemeinde etwa die Hälfte der gesamten Kosten für die Brücke. Und als Zuckerl hätte es für den Unternehmer noch fünf Parkplätze und zwölf Freikarten für das Seebad zur Verfügung stellen müssen.

Rechtlich fragwürdiger Deal wurde nun aufgelöst

Unterm Strich kein gutes Geschäft für die Gemeinde, war sich die Opposition damals einig – noch dazu war die Unterschrift ziemlich der letzte Akt des Ortschefs vor der Gemeinderatswahl und schließlich vor dem Amtsübergabe an Bettina Zentgraf und die SPÖ.

Bis dahin hatte der Bürgermeister auch notgedrungen die Funktion des Geschäftsführers des Seebetriebe inne. Im April war dann auch diese Amtsübergabe abgeschlossen, Manfred Skalitzky übernahm als Geschäftsführer die Seebetriebe Mörbisch GmbH.

Manfred Skalitzky, Geschäftsführer der Seebetriebe Mörbisch GmbH. Foto: zVg SPÖ

Und Skalitzky, ehemaliger Manager bei der EZB, machte, „was man als Manager eben machen muss: ich bin die Verträge der GmbH durchgegangen.“ Darunter befand sich auch der Vertrag über den Tausch Badeinsel-Pacht gegen neue Brücke. Dieser kam auch Skalitzky mehr als fragwürdig vor, seiner juristischen Prüfung hielt er nicht stand: „Zum einen wegen eines Formalfehlers, weil ein Gemeinderatsbeschluss fehlte. Zum anderen, weil es sich unserer Meinung nach um Verkürzung über die Hälfte handelt.“

Was die „laesio enormis“ („Verkürzung über die Hälfte“) salopp zusammengefasst bedeutet: Wenn ein Deal so schlecht ist, dass ein Vertragspartner „nicht einmal die Hälfte dessen erhalten hat, was er gegeben bzw. bezahlt hat“, kann der Vertrag aufgelöst werden oder es muss die Differenz zum eigentlichen Wert nachbezahlt werden. Im konkreten Fall entschied man sich „im Einvernehmen“ für eine Vertragsauflösung. Die Gemeinde muss Herrn Tiedl nun die tatsächlich entstandenen Kosten ersetzen, erklärt der Geschäftsführer. Dabei handle es sich um eine überschaubare Summe.

Gesamte Insel gehört wieder Mörbisch

Skalitzky betont auch, dass man sich mit dem Mörbischer Unternehmer „im Guten“ geeinigt habe. Das betont auch die Ortschefin nach der Finalisierung der Notarakte.

Bürgermeisterin Bettina Zentgraf (SPÖ). Foto: SPÖ

„Wir haben unsere Insel zurück!“, freut sich Zentgraf, die von Anfang an wenig von dem Projekt hielt. Die Bürgermeisterin und ihr Geschäftsführer haben jedenfalls schon große Pläne für das wiedergewonnene Land. „Wir waren bisher quasi blockiert und konnten nur im Hintergrund planen“, erklärt sie. Einerseits stehen nun zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen an: Elektrik, Beleuchtung, Mistkübel – aber auch die generelle Attraktivierung der Badeinsel für die Gäste. Dazu zählen auch neue Sitzgelegenheiten, die über den Winter angeschafft und installiert werden sollen.

„Die Badeinsel ist unser Alleinstellungsmerkmal am Neusiedler See! Das wollen wir künftig noch mehr hervorheben und bewerben“, schildert Zentgraf. Mit neuer Brücke wäre die Badeinsel außerhalb der Öffnungszeiten künftig auch wieder frei zugänglich.

Neuer Anlauf für die Brückensanierung

Bei der Umsetzung der schon zigfach vertagten neuen Brücke auf die Badeinsel will die Gemeinde nun eigenständig und rasch handeln. Derzeit steht die Förderungs-Akquise an – ein Spezialgebiet für das Duo Zentgraf/Skalitzky. Für die Brücke und die Modernisierung und die Attraktivierung könnten nach ihren Schätzungen über 400.000 Euro an Fördergeldern nach Mörbisch fließen.