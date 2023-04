Volles Programm in der Landeshauptstadt

Pünktlich zum verlängerte Wochenende meldet sich - so zumindest die Prognosen mit Stand Mittwoch - der Frühling zurück. Vielerorts werden daher die Fahrräder aus dem Winterschlaf geholt und die Trekking-Stöcke ausgepackt, auch in der Landeshauptstadt.

Dort stehen am Wochenende am Wochenende nämlich gleich zwei sportliche Events für die ganze Familie am Kalender.

Den Anfang macht das „Anradeln“ am Sonntag. Start ist dabei wie im Vorjahr beim Rathaus (10 Uhr), von dort geht es über 10 Kilometer auf der Familienrunde bzw. über 20 Kilometer auf der Sportrunde durch und um die Landeshauptstadt. Anschließend findet ein gemeinsamer Ausklang beim Georgikirtag in St. Georgen statt - ein weiteres Highlight des verlängerten Wochenendes.

Am 1. Mai geht es mit dem Stadtwandertag weiter. Ein gutes Stück Arbeit am Tag der Arbeit ist dabei der Weg vom ORF Landesstudio am Buchgrabenweg zum Schönen Jäger, wo die Eisenstädter Wandergruppe gegen 13 Uhr planmäßig mit dem Hornsteiner Wandertag zusammentreffen soll.

Foto: Stadtgemeinde

