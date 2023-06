Vermessung aus der Luft Drohnen vermessen Hornstein und erstellen 3D-Modell

Das mittels Drohnenbefliegung erhobene Dachflächen-Potenzial in Hornstein. Foto: AIRXBIG

V or einigen Jahren hätte man ein solches Projekt wohl noch eher im Bereich Science-Fiction verortert als in Hornstein: Mittels Drohne wurde in Hornstein das Potenzial für Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen erhoben. Die Bevölkerung spare sich so teuere Analysen.

In Kooperation mit der Walbersdorfer Tech-Unternehmen AIRXBIG wurde die Marktgemeinde im Herbst 2022 mit Drohnen vermessen. Primäres Ziel des Projektes war es, das Potenzial für Dachflächen-Photovoltaik zu erheben. Gemäß der Philosophie „Dächer vor Felder“ wandte sich Hornstein nämlich gegen eine teilweise auf Gemeindehotter geplante Freiflächen-Anlage an der Grenze zu Wimpassing und betonte, stattdessen lieber auf vorbelastete Flächen, insbesondere Dächer für den Ausbau erneuerbarer Energie zu setzen. Den Worten ließ man dann auch Taten folgen und als Service für die Gemeindebevölkerung eine Potenzialanalyse mittels modernster Drohnenvermessung durchführen. So sparen sich Interessenten von PV-Dach-Anlagen die weitaus höheren Kosten für eine individuelle Erhebung, was als zusätzlicher Anreiz für den Umstieg auf erneuerbare Energie wirken soll. Weitere Vorteile durch Vermessung Diese Hürde habe man also aus dem Weg geräumt, erklärt Bürgermeister Christoph Wolf stolz: „Zusätzlich gibt es eine Förderung der Gemeinde bei der Realisierung einer Anlage.“ Hornsteins Bürgermeister Christoph Wolf mit AIRXBIG-CEO Christian Preiml. Foto: Marktgemeinde Hornstein High-Tech-Ansätze wie Orthomosaikfotografie und Geo-Referenzierung bei der Drohnenbefliegung der Gemeindde bringen neben der „zentimetergenauen“ und „DSGVO-konformen“ Vermessung der Gemeinde auch weitere Vorteile. So werden etwa die erhobenen Landschaftsdaten „in einem 3D-Modell erfasst, das für unterschiedlichste Anwendung eingesetzt werden kann“, etwa für Tourismus oder Straßen-Kartographierung, betont man in der Marktgemeinde. Wegen des hohen Detailgrades könne man zudem Vermurungen oder Unwegbarkeiten im öffentlichen Straßennetz erkennen und beseitigen. Walbersdorfer High-Tech-Unternehmen mit viel Zukunftspotenzial Die Drohnen-Sparte gilt unter Wirtschaftsanalysten als Zukunftstechnologie mit entsprechend hohen Entwicklungs- und Profitchancen. Bis 2040 soll sich der Drohnenmark laut Schützungen auf bis zu 40 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Das 2022 gegründete Unternehmen aus Walbersdorf legt dabei den Fokus auf professionelle Anwendungen der Technologie, die häufig als reines Kinderspielzeug diskreditiert wird. Hier wolle man Aufklärungsarbeit leisten, betont AIRXBIG-CEO Christian Preiml: „Wir wollen das Thema in die Kommungen Tragen und damit den Nutzen dieser neuen Technologien aktiv vorantreiben.“ Das Land Burgenland ist über die Wirtschaftsagentur Burgenland mit 15 Prozent am Drohnen-Unternehmen beteiligt.