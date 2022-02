Spontan und anders in der Schneiderei in Leithaprodersdorf

Am Programm stand dabei Kulinarik von Koch Peter „Miles“ Prieler, Musik von DJ Strizzi (Maximilian Kritsch und Julian Kirschner), Mode von Sebastian Kugler vom Modehaus Thurner, Malerei von Johannes Fuska und hohe Bar-Kunst von Restaurantleiter Nikolaus-Alexander Pitlik. Wegen des Erfolgs beschloss das junge Kollektiv auch gleich eine zweite Auflage des Events von 24. bis 26. Feber. Neu mit an Bord sind Winzer Thomas Schwarz (Purbach, Kloster am Spitz) und Chefin Tamara Blümel in der Küche. Gemeinsam wollen sie „überraschen“, aber auch „bekannte Qualitäten der Schneiderei unterstreichen und akzentuieren.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren