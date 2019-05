Dieses Jahr findet in der Pfarre Donnerskirchen keine Erstkommunion statt. Allerdings nicht, weil es zu wenige oder keine Erstkommunionskinder gibt. Die Volksschule in Donnerskirchen hat eine gemeinsame Klasse für die Kinder der ersten und zweiten Schulstufe, und um den Klassenverband weiter zu pflegen, wurde von den Eltern der Schüler ein Antrag eingebracht, die Erstkommunion auf das nächste Jahr zu verschieben.

So hätten alle Schüler der jahrgangsübergreifenden Klasse das richtige Alter für die Erstkommunion und könnten diese auch gemeinsam feiern. Aufgrund der guten Klassengemeinschaft liegt dies laut Pfarre auch im Interesse der Kinder, denn diese würden die Erstkommunion gerne alle gemeinsam erleben. „Das Ganze wurde gemeinsam mit der Kirche abgesprochen und ist kirchenrechtlich in Ordnung. Ich nehme es einfach hin“, so Donnerskirchens Bürgermeister Johannes Meszgolits (ÖVP).