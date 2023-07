„Di Schei(n)mocha aus Großhöflein“ blühen auf!

Wie alles begann ...

Im Oktober 2013 gründete der damalige Bürgermeister aus Großhöflein Wolfgang Rauter „Di Schei(n)mocha“. Im Zuge einer Umfrage innerhalb des Dorfes, stellte sich heraus, dass sich die Bürger mehr Blumen wünschen. So entstand der Verein und Helene Kedl wurde rasch zur Obfrau gewählt. Bis heute meistert sie ihre Arbeit voller Herzenskraft. Trotz großem Mangel an Equipment konnte der Verein dank einigen Spenden und großer Akzeptanz im Dorf schnell loslegen. Knapp drei Jahre später, als Wolfgang Rauter in seinem Amt als Bürgermeister zurücktrat, wurde der Verein mit Fragen konfrontiert, ob sie denn jetzt auch aufhören würden. Kedl konnte dazu nur sagen: „Wir machen es nicht für einen einzelnen Bürgermeister, sondern für die Ortschaft, in der wir wohnen.“

„Lieber weniger, aber das ordentlich und schön“. So erklärt Kedl ihre Devise, der sie über die Jahre hinweg treu geblieben sind. Ausschließlich öffentliche Flächen der Gemeinde werden von dem Verein verschönert.

Fleißig packen 21 tatkräftige und 89 unterstützende Mitglieder an, davon großteils Pensionisten. Aus diesem Grund appelliert Kedl an die jüngeren Generationen sich ebenfalls anzuschließen.

Zu Beginn pflanzte der Verein hauptsächlich Lavendel und Rosen. Allerdings musste er sich dem Klimawandel anpassen und hitzeverträglichere Pflanzen setzen, wie Schafgarben, Katzenminze und Prachtkerzen. Auf diese Art würde die Gruppe versuchen, ihre Baum- und Pflanzenwelt der Natur und den Grünflächen des mediterranem Klimawandel anzupassen. Sie würden gemeinsam einen nachhaltigeren Weg gehen und ihren Heimatort für die Zukunft klimafit gestalten können.

Feste, Projekte und vieles mehr

„Di Schei(n)mocha“ organisieren pro Jahr zwei Veranstaltungen: das Leber- und Gulasch-Essen im März und das Weinlese-Fest im Oktober. Die Einnahmen werden dann für Blumen, Erde oder andere Ausrüstung verwendet. Diese stark besuchten Events sind ein weiteres Zeichen dafür, wie groß die Akzeptanz des Vereins im Dorf ist. „Mittlerweile wären viele traurig, wenn wir uns auflösen würden“, erzählt Kedl der BVZ schmunzelnd.

„Wir haben noch viele Ideen und sind mit Herzblut dabei.“ Obfrau Helene Kedl

Auch die Arbeit mit den Kindern ist dem Verschönerungsverein sehr wichtig. „Wir lieben Kinderprojekte.“ Im Zuge dessen wurde im Jahr 2016 am Spielplatz am Eisbach ein Naschgarten voller Beeren, ein Windschutzgürtel sowie mehrere durch Patenschaften finanzierte Bäume gepflanzt. Ziel sei es, den Kindern beizubringen, wie Obst tatsächlich wächst und aussieht. „Di Schei(n)mocha“ beobachteten auch gemeinsam mit den Hortkindern Marienkäfer- und Schmetterlingslarven.

Leidenschaftlich verschönerte der Verein das Dorf auch mit 21 Bänken, die an den schönsten Plätzen Großhöfleins aufgestellt wurden, 17 bunten Blumenkisten sowie mit dem „Sautrog“, der zur Zeit prächtig blüht.