„Di Schei(n)mocha von Großhöflein“ feiern 10 Jahre Jubiläum!

Vollbild

FB

Mitglieder der "Schei(n)mocha" mit Obmann der Volkstanzgruppe Großhöflein, Ludwig Rokob. Vorstand der "Schei(n)mocha" mit Bürgermeisterin Maria Zoffmann und Künstlerin Hermine Schlagl. Am Würstelstand Michaela, Maria und Stefanie an der Kinder-Schmink-Station. Am Brötchenstand Bei den Mehlspeisen Cornelia, Tina, Julia und Christian.

1 /7