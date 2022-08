Eisenstädter „Wein- und Genusstage“ mit neuen Gesichtern

Am Eröffnungstag (Mittwoch 25. August) startet das Programm um 17.30 Uhr mit einem Platzkonzert des Musikverein Gols am Schlossplatz. Um 18.45 Uhr beginnt der Festzug der Ehrengäste zum Festgelände in der Fußgängerzone. Um 19.00 Uhr findet dann die Eröffnungsfeier mit der Weinkönigin Susanne I und Tina Well statt.

Am Donnerstag, 25. August, am „Tag der Raiffeisenbank“, bieten MO-COMPANY Blues, Austropop, Country und Rockklassiker vom Feinsten.

DIE EXPERTEN begeistern am Freitag, 26. August, mit feinen Soul Classic, Pop- & R&B Tönen. In der Oberen Hauptstraße treten am Freitag jeweils ab 18.00 Uhr die PROCHTBURSCHEN auf.

Am Samstag, 27. August, findet in der Zeit von 11.00 bis 13.30 Uhr ein Frühschoppen mit der WINZERKAPELLE KLEINHÖFLEIN statt. Am Abend tritt dann die FIVE SPOT CLUB auf.

Am Sonntag, 28. August, lädt in der Zeit von 11.00 bis 13.30 Uhr die Stadt- und Feuerwehrkapelle Eisenstadt zum Frühschoppen ein. Am Nachmittag hat das Mella Fleck Jazz Trio ab 14 Uhr ihren Auftritt. Traditionellerweise gibt es zum Finale des Festes, einen Dämmerschoppen mit dem Musikverein Bauernkapelle St. Georgen.