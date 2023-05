Drogenmilieu: Bis zu 6,5 Jahre Haft für versuchten Raub

Vom ersten Prozesstag im Februar 2023 bis zu den Schlussplädoyers ihrer Anwälten am Mittwoch, 10. Mai, gaben sich die vier Angeklagten unschuldig: Den Überfall auf zwei algerische Drogendealer in Wien habe es nie gegeben.

In Eisenstadt mussten sich die vier Angeklagten verantworten, weil auch Schlepperei mit im Anklagevorwurf steckte: Der 38-jährige Tunesier soll dick im Schleppergeschäft tätig gewesen sein und Schleppungen im Bezirk Oberpullendorf, etwa in Nikitsch, Lutzmannsburg und Deutsch Geresdorf, und im Bezirk Neusiedl, zum Beispiel in Nikitsch, Zurndorf, Illmitz oder Nickelsdorf, organisiert oder selbst durchgeführt haben.

Wegen Schlepperei und Suchtgifthandels waren der 27-jährige Tschetschene und die 25-jährige Türkin bereits im November 2022 in Eisenstadt zu dreieinhalb bzw. zwei Jahren Haft verurteilt worden.

Tschetschene wegen Schleppung in Nikitsch verhaftet

Der 27-Jährige war in Nikitsch verhaftet worden, wo er acht Fremde aufnehmen und nach St. Pölten bringen sollte.

Doch das Urteil vom November sollte für den mehrfach Vorbestraften nicht das letzte gewesen sein: Bei Ermittlungen waren Hinweise auf einen Raubüberfall in Wien aufgetaucht, an dem der Tschetschene beteiligt gewesen sein soll.

Türkin sollte Dealern „schöne Augen“ machen

Gemeinsam mit dem tunesischen Schlepper und dem Türken soll er die 25-jährige Türkin am 20. Februar 2022 in die Wohnung der beiden Algerier geschickt haben. Dort sollte die Frau den Drogendealern „schöne Augen“ machen.

Später polterten die Mittäter an die Tür der Drogendealer. Sie sollen mit einem Kebapmesser, einem Faustmesster und einem Pfefferspray bewaffnet in die Wohnung eingedrungen, die Dealer bedroht und ihnen 1000 Euro sowie Drogen gestohlen haben - ein klassischer Raub.

„Ich habe gar kein Messer!“, empörte sich der Tschetschene, der sich weder während des Schlussplädoyers der Staatsanwältin noch bei der Urteilsverkündung ruhig verhielt und deshalb von seinem Verteidiger Nikolaus Mitrovits mehrfach ermahnt wurde.

„Ein Sympathieträger ist mein Mandant nicht“

„Ein Sympathieträger ist mein Mandant nicht“, seufzte der Anwalt in seinem Schlussworten. Ein Räuber sei der Tschetschene aber auch nicht. Ein „Heißsporn“ sei sein Klient und ein „Unsympathler“, erwähnte der Verteidiger und schon wieder machte der vor ihm sitzende Tschetschene eine Bemerkung, worauf ihn der Anwalt neuerlich ermahnte und einen Freispruch beantragte.

Auch die anderen Verteidiger plädierten auf Freispruch. Der Anwalt des Tunesiers verwies darauf, dass sein Mandant mit der Polizei kooperiert und zur Verhaftung anderer Schlepper beigetragen habe.

Hohe Haftstrafen für die Angeklagten

Drei Männer und eine Frau wurden wegen des Raubvorwurfs nun verurteilt. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir, BVZ/Kirchmeir

Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Karin Lückl beriet sich und fällte schließlich ein strenges Urteil: Der Tschetschene erhielt eine Zusatzstrafe von sechs Jahren, die Türkin von zwei Jahren und der Türke von dreieinhalb Jahren. Der Tunesier muss sechseinhalb Jahre Haft verbüßen, wenn das Urteil rechtskräftig wird.

Verurteilt wurden alle vier wegen versuchten Raubes, der Tunesier zusätzlich wegen Schlepperei.

„Wir gingen davon aus, dass es diesen Vorfall gegeben haben muss“, sagte die Richterin. Vielleicht habe einer der Algerier, der mittlerweile in seine Heimat abgeschoben wurde, bei den Angaben hinsichtlich der gestohlenen Gegenstände übertrieben. Auch sei möglicherweise kein Kebapmesser im Spiel gewesen, so die Richterin.

„Wir gehen davon aus, dass Sie nichts mitnahmen, weil der eine Algerier eine Waffe zog und repetierte“, sagte die Richterin. „Da merkten Sie, dass Sie im Hintertreffen waren.“

Tschetschene fühlt sich unschuldig und will nach Straßburg gehen

„Sie wollen Unschuldige verurteilen!“, schimpfte der Tschetschene und kündigte an, „nach Straßburg“ zu gehen.

Sein Anwalt meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an. Die Türkin nahm das Urteil an, dieses ist rechtskräftig. Die beiden anderen Angeklagten beantragten Bedenkzeit. Drei Urteile sind somit nicht rechtskräftig.

