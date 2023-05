Eisenstadts Kult-Discoclub „James Dean“ ist jetzt auch im „Metaverse“

Mit Handy, Laptop, iPad oder Computer kann man einfach über die URLs virtualdiscoclub.com oder jamespartyonline.com einsteigen und lostanzen. Jeden Freitag, Samstag und vor jedem Feiertag kommt so die Atmosphäre der James Dean Diskothek direkt nach Hause.

„Mit unserem Livestream-Event kannst du zu den besten Beats tanzen, flirten und dich mit anderen Feierwütigen austauschen“, lädt Koch ein.

Ein weiterer Höhepunkt: Mit dem virtuellen Kino erlebt man Filme aus alten Zeiten des Discoclubs!

Koch: „Unsere virtuelle Disco ist rund um die Uhr geöffnet und bietet eine unglaubliche Vielfalt. Es ist der ideale Ort, um Freunde zu treffen, neue Leute kennenzulernen und Spaß zu haben. Das Beste daran ist, dass Sie all dies bequem von zu Hause aus tun können. Also schnappen Sie sich Ihre Lieblingsgetränke, ziehen Sie Ihre Tanzschuhe an und machen Sie sich bereit für das ultimative virtuelle Disco-Erlebnis!“

