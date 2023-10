Happy Birthday! Nikola Bencsics feierte seinen 85er

Am 12. Oktober 1938 in Ungarn geboren floh Bencsics im Zuge des Volksaufstands 1956 nach Österreich ins tirolerische Grän, wo er auch maturierte. Nach dem Studium der Slawistik und Geschichte in Wien lehrte er am Gymnasium Wolfgarten sowie an der PH in Eisenstadt, später dann auch an der Universität Wien.

Der Pädagoge machte sich aber auch als Historiker, Sprachwissenschaftler und Publizist einen Namen, in seinem Fokus: das Burgenlandkroatische. Als Autor zahlreicher Bücher und Artikel war der heute in Eisenstadt lebende Vater zweier Söhne etwa an der Veröffentlichung des Burgenlandkroatischen Wörterbuchs und einer Grammatik der burgenlandkroatischen Sprache beteiligt. Außerdem zählt er zu den Mit-Verfassern der Geschichte der Burgenland-Kroaten, eines Standardwerks aus dem Jahr 2018.

Zu wichtigen Stationen in Bencsics' Leben zählen aber etwa auch die Leitung des kroatischen Pressevereins Mitte der 1970er-Jahre sowie das Mitinitiieren des wissenschaftlichen Instituts der burgenländischen Kroaten rund zwanzig Jahre später.

Nikola Bencsics svečevao 85.

Kripki jubilar sliši med najbolje stručnjake za povijest, kulturu i jezik Gradiščanskih Hrvatov.

Rodjen 12. oktobra 1938. je Nikola Bencsics pobignuo u toku ugarskoga narodnoga ustanka 1956. u Austriju i je došao u tirolski grad Grän, kade je i položio maturu. Po študijumu slavistike i povijesti u Beču je podučavao u gimnaziji Wolfgarten pak i na Pedagoškoj akademiji u Željeznu, kasnije još na sveučelišću u Beču.

Oduševljeni Pedagog se je vrlo jako profilirao kot povijesničar, jezikoslovac i publicist, u njegovom fokusu je stalo Gradišćansko hrvatsvo. Kot autor brojnih knjig i člankov živi u Željeznu i otac dvih sinov je sudjelivao na primjer pri publiciranju Gradišćanskohrvatskoga rječnika pak pri izdanju jedne gramatike za gradišćanskohrvatski jezik. Zvanatoga bio je kotrig grupe autorov pri knjigi o Povijesti gradišćanskih Hrvatov, jednoga standardnoga izdanja iz 2018.

Med najvažnije štacije u životu Bencsicsa slišu na peldu njegovo djelovanje kot ravnatelj Hrvatskoga štamparskoga društva u sredini 1970. ljet i 20 ljet kasnije njegova su-inicijativa za osnovanje Znanstvenoga inštituta Gradišćanskih Hrvatov.