Es gibt neue Musik vom DJ Fabio Edler alias Febration aus Purbach. Das selbst produzierte DJ-Set trägt den Namen „Spring Impulse 2021“ und soll für gute Stimmung sorgen. „Ich wollte damit ein Zeichen setzen, eine Stunde lang der Musik zu lauschen und abzuschalten. Die Krise einfach zu vergessen war mein Ziel – und das am besten noch mit einem kühlen Bier oder einem Spritzer“, so der junge Künstler.

Ein außergewöhnlicher Drehort für das Video zum DJ-Set wurde auch gefunden: der Leithaberg in Purbach. Noch heuer sind weitere Sets geplant. Das ganze Projekt wird auf die vier Jahreszeiten aufgeteilt. Das nächste Set mit dem Titel „Summer Impulse 2021“ soll bereits im Sommer erscheinen.

Die Liebe zur Musik war von klein auf immer schon da. Edler wollte eigentlich nur seine eigene Musik produzieren und nicht in der Öffentlichkeit stehen. Nach der Veröffentlichung seiner ersten Produktionen wurde ihm immer wieder angeboten seine Musik selbst aufzulegen. Für diese Chance ist der 25-Jährige rückblickend sehr dankbar. Mittlerweile ist er seit vier Jahren in der Eventbranche unterwegs. Sein erster großer Auftritt fand 2018 am Donauinselfest statt. Auch bei der größten Maturareise Europas „XJAM Croatia“ war er vertreten. International hat es der DJ auch schon nach Sarajevo geschafft. Er ist aber vor allem im Burgenland nicht mehr wegzudenken. Angefangen vom Kirschencocktail in Donnerskirchen, dem Cave Sounds in Winden, Summer Side in Purbach bis hin zum Surf Worldcup in Neusiedl, war er schon überall. Auch in seinen Heimatclub „Club Privileg“ in Parndorf treibt es ihn immer wieder zurück.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl vor so vielen Leuten aufzulegen. Wenn alle mitsingen und mit dir mitfeiern – es gibt für mich eigentlich nichts Schöneres und ich bekomme bei jeder Show immer wieder Gänsehaut“, so Edler. Er legt elektronische Tanzmusik auf und fokussiert sich auf House Tracks und Future Bass, dennoch setzt er sich ungern Grenzen.