„Lange Nacht“ lockte wieder in Eisenstädter Museen

Ihnen gefiels in der Rathaus-Galerie: Gabi Lackner, Ulli Laugner und Elfi Pock. Mama Tamara besuchte mit Tochter Veronika die "Republik Hüseyin"-Ausstellung in der Landesgalerie bei der Langen Nacht der Museen. Pablo und Julia nutzen die Lange Nacht der Museen für einen Besuch in der Rathaus-Galerie. Die "Republik Hüseyin"-Austellung in der Landesgalerie überzeugte mit starken Bildern. Eindrücke der "Republik Hüseyin"-Ausstellung in der Landesgalerie Burgenland. Auch die unschönen Seiten unserer Landesgeschichte wurden bei der Langen Nacht der Museen gezeigt, wie hier im Jüdischen Museum in Eisenstadt. Im Jüdischen Museum konnte man bei der Langen Nacht der Museen sehen, wie schwer es ist, Hebräisch zu lernen. Eindrücke aus dem Jüdischen Museum in Eisenstadt von der Langen Nacht der Museen 2023. Im Landesmuseum konnte man Geschichte und Biologie von Lafnitz und Leitha erkunden. Ein Blick auf die aktuelle Ausstellung im Landesmuseum.

