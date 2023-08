Großer Auftritt für das Eisenstadt-Dirndl

Seit 2022 ist das Eisenstadt-Dirndl bei Firma Kettner in Pöttelsdorf sowie im Online-Shop erhältlich, da die Firma Trachten Tack ihre Läden für immer geschlossen hatte. „Ich musste mühevoll nach einer Nachfolgefirma suchen - immerhin geht es dabei ja um unseren Originalschnitt mit den Muster- und Farbvorlagen aus den Siebzigern“, betont Initiatorin Waltraud Bachmaier.

Bereits über 100 Markenbotschafterinnen

Sie ist mit dem bisherigen Verkauf über die Firma Kettner zufrieden: „Unser Eisenstadt-Dirndl ist ja auch sehr ansprechend“, lacht sie und zählt auf: „Vor der Pandemie waren schon weit über 100 Eisenstädterinnen Trägerinnen und damit Markenbotschafterinnen für unsere kleinste Großstadt der Welt.“

Eisenstadt-Dirndl-Initiatorin Waltraud Bachmaier mit den beiden süßesten Werbeträgerinnen, Hanna und Helena Hamedl. Foto: BVZ

Auch Weinkönigin Susanne I. hat das Eisenstadt-Dirndl oft an und war damit sogar schon in New York.

Party, Pub und Eisenstadt-Dirndl

Nun macht es eine kürzere Reise: Bei einem Dämmerschoppen am Kalvarienbergplatz (Oberberg) am 18. August wird es im Zuge eines Fests gemeinsam mit dem „Saint Martin's Arms“-Pub in einem feierlichen Rahmen präsentiert. Dazu gibt es Musik von „Potschnbanda“, einer kleine aber mittlerweile gut bekannten Blasmusikpartie aus Schützen am Gebirge.