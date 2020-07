Am gestrigen Abend erstattete der Besitzer die Anzeige. Das Motorrad der Marke KTM 640LC4, schwarz lackiert, war am Parkplatz einer Wohnhausanlage versperrt abgestellt. Der oder die Täter stahlen das zum Verkehr zugelassene Fahrzeug mit Kennzeichen am gestrigen Tag (20. Juli) in der Zeit von 06:30 bis 20:30 Uhr. Der Wert des gestohlenen Motorrades liegt bei zirka € 4.000.--