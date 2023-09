Prelude zur „Herbstgold“-Eröffnung lockte ins Schloss Esterhazy

Zur Prélude, dem „Herbstgold“-Vorspiel sozusagen, gab es am vergangenen Samstag Haydns erste Oper, die nur in Fragmenten erhalten ist. Sie wurde anlässlich der Hochzeit von Paul Anton Graf Eszterházy und Maria Therese Gräfin Erdödy in Eisenstadt im Jänner 1763 uraufgeführt.