„Gscheidkreuz“ im Leithagebirge ist wieder wie neu

2025 feiert Eisenstadt sein 100 Jahr-Jubiläum als Landeshauptstadt, bis dahin sollen rund 40 Denkmäler und Statuen renoviert werden, 600.000 Euro hat sich die Stadt dafür bereitgelegt.

Fast die Hälfte davon floss in zwei Großprojekte: die kürzlich fertiggestellte Dreifaltigkeitssäule in Kleinhöflein und die Dreifaltigkeitssäule in der FuZo, die derzeit saniert wird.

Nun ist das Gscheidkreuz im Leithagebirge fertig. Nach Abschluss der Arbeiten wurde dieser besondere Bildstock am vergangenen Dienstag im Rahmen einer kleinen Feier gesegnet.

„Unser kulturelles Erbe soll für die nächsten Generationen erhalten werden“, erklärte Bürgermeister Thomas Steiner die Wichtigkeit dieser Restaurations-Offensive.

