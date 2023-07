Abschlussfest für das Haydnkons

Mit einem Abschlussfest im Haus der Begegnung verabschiedete sich das Joseph Haydn-Konservatorium von seinem Namen: Ab 1. Oktober heißt das Haydnkons „Joseph-Haydn-Privathochschule“. Das Gebäude an der Glorietteallee wwird derzeit umgebaut und aufgestockt.

Direktor Gerhard Krammer und Geschäftsführer Franz Steindl freuen sich auf die spannende Herausforderung als Joseph-Haydn-Privathochschule: „Die Weichen in eine akademische Zukunft sind gestellt. Mit dem Wintersemester 2023/24 beginnt ein neues Zeitalter für das burgenländische Hochschulwesen. Wir sind sehr gut aufgestellt und sehen eine unserer großen Stärken in der Flexibilität aufgrund unserer überschaubaren Struktur“, so das Führungsduo bei der Abschlussfeier.