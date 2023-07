Vorarbeiten Hornstein: Biomasse-Werk könnte Industriegebiet einheizen

Das Hornstiner Industriegebiet könnte künftig mit Fernwärme aus Biomasse versorgt werden, wenn die Umsetzungsanalyse für das geplante Werk positiv ausfällt. Foto: Marktgemeinde

D ie Marktgemeinde hat eine Umsetzungsanalyse für eine Biogasanlage beauftragt, die künftig biologische Abfälle in Methan und in weiterer Folge in Strom und Wärme umwandeln könnte. Auch weitere PV-Anlagen sind in Planung.

Bereits im Jahr 2022 wurde in Hornstein eine Studie zur Errichtung einer Fernwärmeversorgung durchgeführt. Diese „ergab eindeutig, dass der Bedarf sich auf das Industriegebiet konzentriert. Hier werden bereits weitere Gespräche geführt“, heißt es dazu von der Marktgemeinde. Derzeit laufe eine Umsetzungsanalyse für eine kleine Biogasanlage, die biogene Abfälle in Methan umwandelt, das zur Strom- und Wärmeproduktion genutzt werden kann. Schon weiter fortgeschritten sind die Planungen für die Photovoltaik-Anlage am Dach der Volksschule. Diese soll eine Leistung von rund 130 kWp haben und mit einem Stromspeicher auch einen Krisenstab im Falle eines Blackouts versorgen. „Wir warten derzeit noch auf die Genehmigung der Anlage durch das Netz Burgenland, um mit der Ausschreibung beginnen zu können“, erklärt Bürgermeister Christoph Wolf. Bei der Kläranlage ist zudem eine PV-Anlage mit bis zu 30kWp projektiert.