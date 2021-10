Eine 30-Jährige soll aufgebracht an die Wohnungstür einer 35-jährigen Freundin geklopft und sie mit einem Messer verletzt haben, als sie die Tür öffnete. Die 35-Jährige erlitt Verletzungen am Arm, bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag gegenüber der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Die 30-Jährige wurde kurzzeitig festgenommen, mittlerweile aber wieder aus der Haft entlassen. Derzeit laufen laut Polizei die Erhebungen und Befragungen zum genauen Hergang.