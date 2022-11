Siegendorfs Advent-Lichter auf Sparflamme

Werbung

„Wird es heuer eine Weihnachtsbeleuchtung bei uns geben?“, diese besorgte Frage sei bereits des Öfteren an sie herangetragen worden, schildert Bürgermeisterin Rita Stenger (SPÖ).

Ganz werde man trotz Teuerung und Energiekrise auch heuer nicht darauf verzichten, beruhigt die Ortschefin: „In der heutigen Zeit brauchen die Leute, wie ich glaube, ganz besonders solche Lichtblicke.“ Gegenüber den Vorjahren werde es heuer aber eine abgespeckte Variante geben müssen: „Das ist natürlich schade, keine Frage, aber hier muss man mit gutem Beispiel vorangehen“, betont Stenger.

Konkret sollen „das Rathaus, der Christbaum mit den Elchen, der Adventskranz“ beleuchtet werden, „aber nicht die ganzen Bäume rundherum und auch auf eine Beleuchtung der Fenster werden wir verzichten“, erklärt die Bürgermeisterin. Weiterhin funkeln sollen aber auch die Bäume bei den Ortseinfahrten, „hier sind ja bereits LED-Lampen im Einsatz.

Eine generell kürzere Beleuchtungsdauer als Alternative zu weniger Weihnachtsbeleuchtung sei übrigens nicht möglich, da die Weihnachtslichter zeitlich mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt seien, so Stenger.

Kindergarten: Fehlendes Mobiliar, Eröffnung im Feber

In nächster Zeit noch nicht angehen werden die Lichter im neuen, beim Bildungszentrum angesiedelten zweiten Kindergarten im Ort – die BVZ hat berichtet. Die Arbeiten für den Neubau sollen laut Stenger zwar bereits „gegen Anfang November“ abgeschlossen werden, was freilich noch fehlt sei – abgesehen von einem gewissen Altbestand – das Mobiliar. Die Lieferzeiten von Möbeln seien derzeit „noch länger als sonst“, gibt die Ortschefin zu bedenken: „Die Eröffnung des Kindergartens ist daher erst für den Februar 2023 geplant.“

Den Personalstand habe man bereits begonnen aufzustocken - so seien in den letzten beiden Monaten eine zusätzliche Kindergartenpädagogin, eine Pädagogin für den Hort und eine KIndergartenhelferin aufgenommen worden, eine weitere Helferin werde im Jänner dazustoßen, so Stenger.

Gegen „Ende Jänner/Anfang Februar“ soll dann schließlich auch tatsächlich der Start zur angekündigten Sanierung der Volksschule erfolgen, im Zuge welcher man, wie berichtet, teils auf den neuen Kindergarten ausweichen will. Den Plänen der Bürgermeisterin zufolge soll jedenfalls „bis zum Schulbeginn im Herbst alles fertig sein.“

