Zu trocken: Flurbrände in Loretto und Stotzing

Am vergangenen Sonntag geriet in der Waldrandsiedlung Loretto ein schwer zugängliches Flurgebiet in Flammen. Schon beim Eintreffen stellte die Lorettaner Feuerwehr fest, dass weitere Feuerwehrkräfte zur Wasserversorgung benötigt werden, weshalb die Stotzinger Florianis zur Unterstützung kamen.

Da sich der Brand an einer schwer zu erreichenden Stelle entwickelte, mussten die Mannschaften mehrere hundert Meter Schlauchleitungen legen. Etwa eineinhalb Stunden dauerte der Brandeinsatz in Loretto am vergangenen Sonntag.

Ebenfalls in der Vorwoche entzündeten sich außerdem etwa 50 Quadratmeter Waldboden in Stotzing. Durch ein schnelles Eingreifen der ortsansässigen Feuerwehr konnte eine zusätzliche Ausweitung des Brandes aber verhindert werden. Mittels eines Hochdruckrohrs und eines sogenannten C-Rohrs wurde der in Feuer geratene Bereich erfolgreich gelöscht sowie die unmittelbare Umgebung mit Wasser benetzt, um etwaigen Folgebränden vorzubeugen. Es blieben alle Personen erfreulicherweise unverletzt.

Genauso wie der Brand in Loretto ist auch der am Stotzinger Hotter auf die aktuellen Witterungsverhältnisse zurückzuführen: Die Umgebung ist derzeit von extremer Trockenheit geprägt. Bis zum Wochenende wird aber Niederschlag erwartet, was die Gefahr für Waldbrände vorerst verringert.

Im an Stotzing angrenzenden Au (NÖ) wurde kürzlich durch die BH Bruck/Leitha eine Verordnung erlassen, die Feuer im Freien wie Lagerfeuer verbietet. Auf burgenländischer Seite bittet man darum, darauf zu verzichten. Die Feuerwehren weisen auch darauf hin, dass es eigens für Zigarettenstummel vorgesehene Behältnisse gibt. Bereits eine einzige nachlässig weggeworfene Zigarette könnte ungewollt zu einem verheerenden Brand führen.

