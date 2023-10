St. Margarethen wanderte mit vollem Elan

Im Bild zu sehen sind Bürgermeister Eduard Scheuhammer mit den Vizebürgermeistern Jürgen Jakob und Christian Schriefl. Foto: Foto: BVZ/Thiel, Lara Thiel

Natürlich darf das Trinken nicht fehlen, deshalb gab es bei der Hälfte der Strecke eine „Energie-Station“. Bei dieser wurden die Wanderinnen und Wander mit einheimischen Wein, Traubensaft und Wasser versorgt. Das Schönste an diesem Tag war vielleicht nicht das Wetter, doch der Austausch mit Bekannten ist immer ein guter Weg, um Neuigkeiten zu erfahren.

Der Wandertag kam bei jung und alt sehr gut an. Foto: Foto: BVZ/Thiel, LaraThiel

Nach dem anstrengenden Wandertag wurden die fleißigen Wanderinnen und Wander mit Speis und Trank versorgt. „Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen mitgewandert sind, doch am meisten freut es mich, dass so viele Familien dabei sind und die Kinder Spaß haben“, erzählte Bürgermeister Eduard Scheuhammer.