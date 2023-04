Was wird hier gebaut? Weder Radweg noch Netzanschluss zwischen Steinbrunn und Müllendorf

Lesezeit: 2 Min Peter Wagentristl

Kein Radweg und kein Netzanschluss für die PV-Anlagen auf den Industriedächern, sondern Wasserleitungen sorgen entlang der L102 derzeit für Baustellen. Foto: BVZ, Wagentristl

S owohl in Müllendorf als auch in Steinbrunn wird von vielen Bewohnern gerätselt, was entlang der Landstraße L102 wohl gebaut wird. Die BVZ löst auf - und muss dabei leider viele Hoffnungen zerstreuen.