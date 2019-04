16 Monate Bauzeit für "Hans"

Nach insgesamt rund 16 Monaten Bauzeit wurde das neue Einsatzboot "Hans" an seinen Einsatzort, dem Neusiedler See, in den Hafen Oggau gekrant und zu Wasser gelassen.

Als Paten konnten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der von Landtagspräsidentin Verena Dunst vertreten wurde, Landeshauptmann Stellvertreter Johann Tschürtz und Landeshauptmann a.D. Hans Niessl gewonnen werden, Altbischof Paul Iby übernahm die Segnung. Im Rahmen dieses Festaktes wurde auch eine von Karin Anna Ordelt selbstgemachte Fahne, anlässlich des 40jährigen Jubiläums des Landesverbandes Burgenland, gesegnet.

Im Anschluss wurden dann im Beisein der Ehrengäste auch verdiente Mitglieder und Gönner der Wasserrettung geehrt. Marie-Luis Butterfly, Ing. Alois Kögl, LH-Stv. Johann Tschürtz und LH a.D. Hans Niessl erhielten das Blaue Kreuz in Bronze, Silber und Gold.