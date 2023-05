Defekte Pumpe hielt Loretto auf Trab

Vorweg einmal zum Hintergrund: Die Marktgemeinde ist ihr eigener Wasserversorger – aus einem arthesischen Brunnen in rund 80 Metern Tiefe wird Wasser in Hochbehälter beziehungsweise direkt in das Ortsnetz eingespeist.

Zunächst sei einmal durch eine „Niedrig- Niveaumeldung des Überwachungssystems des Hochbehälters auf keine Pumpenförderung im Tiefenbrunnen hingewiesen“ worden, schilderte Bürgermeister Markus Nitzky (ÖVP) - eine Störung, die tags darauf behoben werden konnte.

In der Zeit des Notbetriebs, über den die Bevölkerung per ortseigener SMS-Info hingewiesen wurde, sei die Ortschaft über den alten Brunnen versorgt worden, erklärte der Ortschef. Aufgrund dessen schlechter Förderleistung sei dies jedoch nur in begrenztem Ausmaß möglich gewesen und dieses Wasser sei wegen Nitratwerten über dem Grenzwert auch nicht mehr als Trinkwasser eingestuft.

Insgesamt war ein zwölfköpfiges Team für den Pumpenumbau am Werken. Foto: Homepage Gemeinde Loretto

Wieder einen Tag später habe sich die Brunnenpumpe dann neuerlich nicht starten lassen, am Abend sei schließlich klar gewesen, dass man diese tauschen müsse, so Nitzky. Die Organisation einer neuen Pumpe erwies sich freilich alles andere als einfach. So kam etwa ein Unternehmen, das ein ähnliches Fabrikat hätte liefern können, aufgrund größerer Distanz nicht in Frage, die ursprüngliche Firma war mittlerweile in Konkurs gegangen.

Letztendlich stellte sich aber heraus, dass deren Nachfolgeunternehmen einen baugleich identen Motor lagernd hatte, der nun in einen von der Gemeinde zehn Jahre lang aufbewahrten Reservekörper eingebaut wurde. Doch die nächste Herausforderung wartete bereits, es ging darum, möglichst rasch ein freies Spezialistenteam für die Montage aufzutreiben. Auch das ließ sich letztendlich bewerkstelligen und am Abend des fünften Tages war es dann endlich soweit: Die neue Pumpe konnte in Betrieb genommen werden.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.