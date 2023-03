MV Müllendorf: Vogl folgt auf Schlögl

Werbung

Bei der Generalversammlung des MV Müllendorf stellten die Musiker vor kurzem die Weichen neu. Obmann Alfred Schlögl legte dabei das Zepter in jüngere Hände: Künftig gibt Lisa Vogl als neue Obfrau den Takt vor. Vogl dankte dabei ihrem scheidenden Vorgänger und ernannte ihn quasi als erste Amtshandlung zum neuen Ehrenobmann des MV Müllendorfs: „Alfred hat den Verein zehn Jahre lang hervorragend geführt und darf sich nun in der Pension auch ein bisschen mehr Privatleben gönnen. Ich bin ihm dankbar für seine langjährige Arbeit im Verein und dass er uns mit Rat und Tat erhalten bleibt.“

Die neue Obfrau selbst ist seit 15 Jahren im Verein und seit 2016 Mitglied im Vorstand, wo die ehemalige SPÖ-Vize-Bürgermeisterin von Eisenstadt als Medien- und Organisationsreferentin tätig war. Zur Seite steht ihr künftig David Pendl als Stellvertreter, Kappelmeister bleibt Alexander Pock.

Der Vorstand des MV Müllendorf: Christoph Schriefl, Alfred Schlögl, Tobias Köcher, Manfred Schlögl, David Scheibstock, Wolfgang Berghofer, David Pendl, Alexander Pock (hinten, v.l.) Elisabeth Mezgolits, Lisa Vogl und Marlene Krauscher (sitzend, v.l.). Foto: MV Müllendorf

Aber nicht nur im Vorstand, auch bei den Musikanten ist einiges los. Die 56 aktiven Musikanten proben fleißig, „35 bis 40 Leute sind in der Regel bei unseren Proben“, berichtet Neo-Obfrau Vogl. „Vor allem vor Konzerten ist viel los, da werden alle gebraucht - da wird es schon einmal eng im Proberaum.“ Derzeit dürfte es also wieder kuschelig werden, denn am 2. April steht ein Wertungsspiel des Burgenländischen Blasmusikvereins (BBV) statt, noch dazu als Heimspiel in der Müllendorfer Mehrzweckhalle.

Weiter geht es Ende April mit einem Konzert unter dem Rathaus und auch das Wochenende für das Konzert „Unter den Linden“ ist bereits fixiert (15./16. Juli). „Es geht gleich ordentlich los“, freut sich Vogl schon auf die nächsten Konzert-Highlights.

