Neue „Frontfrau“ bei Kinderfreunden Wulkaprodersdorf

Werbung

Der Rückzug nach vier Jahren falle ihr nicht leicht, so Fruhmann-Pint, sei aber „beruflichen und zeitlichen Gründen“ - die zweifache Mutter leitet unter anderem auch die Kinderbetreuungsfirma „Sonja einfach anders“ - geschuldet. „Wir waren bei der Planung des Kinderspielplatzes dabei, die Zahl der Veranstaltungen ist gestiegen, es ist eine eigene Webseite entstanden und auch der Social Media-Auftritt wurde ausgebaut. Alles in allem kann man sagen, die Kinderfreunde sind sehr präsent in Wulkaprodersdorf“, zog die scheidende Vorsitzende zufrieden Bilanz.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.