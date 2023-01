Matthias Lehner neuer Obmann der Bauernkapelle St. Georgen

Werbung

Die diesjährige Generalversammlung der Bauernkapelle St. Georgen am vergangenen Sonntag stand ganz im Zeichen des Obmann-Wechsels. Der scheidende Obmann Reinhard Bauer konnte in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2022 zurückblicken. Die Höhepunkte waren unter anderem der 3. Platz beim Bundeswettbewerb „Polka, Walzer, Marsch“ in Wien, das traditionelle Oktoberfest und der Konzertzyklus „Sinfonisches Konzert im Advent“. Bauer wurde dabei nach elfjähriger Obmannschaft mit dem goldenen Ehrenzeichen des Blasmusikverbandes ausgezeichnet und mit tosendem Applaus verabschiedet. Er wird als Musiker der Bauernkapelle St. Georgen erhalten bleiben.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Matthias Lehner einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Lehner ist 42 Jahre alt und seit mehr als 25 Jahren als Hornist und mehrere Jahre im Vorstand der Bauernkapelle im Einsatz.

Die Bauernkapelle St. Georgen mit ihrem neuen Obmann. Foto: BVZ

„Bewährtes beibehalten und Neues etablieren“

Seine Ziele sind, den Verein in Bezug auf Qualität und Quantität weiter zu entwickeln, die Intensivierung der Jugendausbildung und die Weiterführung langjähriger Traditionen wie das Sinfonische Konzert im Advent: „Bewährtes beibehalten und Neues etablieren“, fasst Lehner zusammen. Außerdem feiert die Bauernkapelle heuer ihr 60-jähriges Bestandsjubiläum, dabei sind viele Veranstaltungen und Projekte geplant.

Lehner bedankte sich herzlich bei den derzeit 69 Aktiven seiner Kapelle, in der weiterhin Kapellmeister Johannes Biegler für die musikalische Ausrichtung verantwortlich sein wird.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.