Manfred Moyses, der die Nah&Frisch-Filiale in Schützen leitete, übergab diese kürzlich an die St. Margarethenerin Nadja Artner-Petz.

„Wir haben uns aus privaten Gründen dazu entschieden, die Filiale abzugeben. Wir hatten auch eine Filiale in Donnerskirchen, die ich bereits im Februar an meine Mutter übergab, und eine Filiale in Oggau. Letztere betreiben wir weiterhin. Drei Geschäfte waren aber zu viel. Wir haben mittlerweile zwei Kinder und möchten uns mehr auf die Familie konzentrieren“, erklärt Manfred Moyses.

So fand Nah&Frisch mit Nadja Artner-Petz eine geeignete Nachfolgerin, denn sie verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel.

„Ich freue mich sehr, dass sich die Übergabe so ergeben hat. Ich fühle mich hier sehr wohl. Es fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an, eher als würde ich einem Hobby nachgehen“, stellt Nadja Artner-Petz fest und ergänzt: „Ich habe damit meine Berufung gefunden!“

In den ersten Schritten wurde sie von der Großhandelskette der Kastner Gruppe unterstützt, die die Filiale bisher betreute und diese auch „weiterhin betreut“, so das Unternehmen. Zu dem Angebot für den täglichen Bedarf mit vielen Produkten aus der Region gibt es auch ein Platten- und Brötchenservice, Geschenkkörbe sowie ofenfrisches Gebäck, ein gemütliches Kaffee-Eck lädt als Treffpunkt ein.