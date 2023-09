VS Loretto unter neuer Leitung

Wenn für die heuer zehn Schulkinder an der kleinen Volksschule in Loretto kommenden Montag das neue Schuljahr beginnt, wird sie mit Melanie Mach eine neue Schulleiterin begrüßen. 27 Jahre lang hatte zuvor Melitta Stopka das Amt der Direktorin ausgeübt, nachdem sie selbst dieses 1996 von Matthias Steiner übernommen hatte. Nach Stopkas Sabbatical sei dann deren Pensionsantritt vorgesehen, heißt es aus der Bildungsdirektion dazu.

Freut sich auf die neue Aufgabe: Schulleiterin Melanie Mach. Foto: zVg privat

Die mit 4. September mit dem Posten betraute Melanie Mach war zuletzt zwei Jahre lang am Schulzentrum in Purbach tätig und davor in der Bundeshauptstadt. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung!“, betont die 36-Jährige gebürtige Wienerin, die bereits das siebente Jahr in Loretto wohnt. Den Schulweg wird die zweifache Mama übrigens nicht alleine zurücklegen müssen: „Meine Tochter fängt auch in der Schule an.“