In Zagersdorfs ÖVP gibt es einen Wechsel an der Spitze: Vizebürgermeister Christoph Zarits gibt sein Amt an Gerald Ivanschits ab. Die Ortspartei nominierte Ivanschits zu Zarits‘ Nachfolger.

„Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen“, so Zarits. Er ist seit Herbst Mandatar im Nationalrat. Zusätzlich erhielt er die Position des ÖAAB-Generalsekretärs. „Ich bin sehr stolz, dass ich als erster Zagersdorfer als Mandatar im Nationalrat tätig sein darf, und ich übe meine neue Aufgabe mit viel Engagement und Hingabe aus. Beide Tätigkeiten sind sehr zeitintensiv. Auch die Position des Vizebürgermeisters ist ein Vollzeitjob. Daher habe ich mich entschlossen, das Amt in neue Hände zu legen“, erklärt Zarits, der seit dem Jahr 2007 Vizebürgermeister war und bereits seit 2002 im Gemeinderat ist.

Ihm folgt Gerald Ivanschits. „Ich kenne ihn schon sehr lange und bin überzeugt, dass er hervorragende Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde leisten wird“, so Zarits. Tatsächlich hat Gerald Ivanschits als ehemaliger JVP-Obmann Erfahrung in der Politik. „2011 fragte mich Christoph, ob ich mitarbeiten will. Nun ist es für mich eine große Ehre, in die Fußstapfen meines Freundes zu treten“, so Ivanschits und er sagt weiter: „Wir wollen in Zukunft eine kreative Oppositionspolitik betreiben.“

Zarits wird weiterhin als Gemeinderat tätig sein, denn: „Zagersdorf ist meine Heimat. Ich bin vielen Menschen hier sehr dankbar und habe ihnen viel zu verdanken“, stellt er fest.